Не познавам Евтим Милошев и не мога да говоря за него, но ме тревожи, че министър на културата стана човек, който е продуцент на "Комиците". Това с усмивка заяви в "Събуди се" по Нова телевизия актьорът Рашко Младенов.

"В културата има страшно много неща, с които човек трябва да се занимава и да е запознат. Не знам при него доколко това може да се случи. Чувал съм, че има мениджърски качества, не знам дали това е достатъчно за един министър на културата. Пожелавам му на добър час", каза още Младенов и съжали, че диригентът Найден Тодоров не е останал министър на културата и след края на служебното правителство.

След Министерството на туризма Милошев влиза като титуляр в Министерството на културата

Милошев е български продуцент, медиен мениджър и обществено ангажирана личност с дългогодишен принос към развитието на българската медийна, културна и обществена среда.

Професионалният му път започва в Българската национална телевизия в период на ключови обществени и медийни промени в страната. През годините той се утвърждава като една от разпознаваемите фигури в българската аудио-визуална индустрия и културния живот.

Милошев е познат като един от основателите на студентската програма "Ку-Ку", както и като част от екипите зад "Каналето", "Хъшове" и "Шоуто на Слави" - проекти, които оставят траен отпечатък върху телевизионната среда у нас. Той основава и дълги години ръководи продуцентската компания "Дрийм Тийм".

Евтим Милошев е сред учредителите на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България и е дългогодишен неин председател. Има активен принос към развитието на българската телевизионна и филмова индустрия, както и към усъвършенстването на професионалната среда в сектора.

В периода 2024-2025 г. заема поста служебен министър на туризма на Република България в служебни правителства.

За приноса си към българската култура и обществения живот Милошев е удостоен с редица престижни отличия, сред които "Златен век" на Министерството на културата, Почетния знак на президента на Република България, наградата "Златно перо" и други.

Евтим Милошев е роден на 2 май 1968 г. в София. Завършва висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия, а впоследствие специализира режисура на игрален филм в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".