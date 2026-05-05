Участниците в специализираното обучение за управление на безпилотни летателни апарати, проведено по проект "Повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура в Средиземноморието чрез изпълнение на инженерни природосъобразни решения“ — Med-IREN № 101157707, финансиран по Програма "Хоризонт Европа“ 2021–2027, получиха днес сертификати, съобщиха от Общна Бургас.

Те бяха връчени от проф. Георги Христов от Русенски университет "Ангел Кънчев“, старши комисар Николай Николаев — директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, и Радовеста Стюърт — директор на ОП "Туризъм“ към Община Бургас и член на екипа на проекта. По време на събитието Георги Сакалиев, главен експерт в Община Бургас и координатор на проекта, представи основните дейности по проекта и връзката им с проведеното обучение.

В обучението участваха служители на Община Бургас и на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, a целта е повишаване на технологичния капацитет за превенция, мониторинг и реакция при пожари и други кризисни ситуации, засягащи критичната инфраструктура и населението.

Курсът се проведе под ръководството на проф. Георги Христов и неговия екип от Русенски университет "Ангел Кънчев“ в Центъра за върхови постижения "УНИТе“ на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“. В рамките на обучението служителите преминаха през теоретични модули, свързани с нормативната рамка за управление на БЛА, авиационната безопасност и координацията при кризисни ситуации, както и през практически занятия за пилотиране, изпълнение на мисии, работа с докинг станция, анализ на термографски изображения и обработка на данни.

В рамките на проект Med-IREN Община Бургас придоби две безпилотни летателни системи. DJI Matrice 3 TD Dock 2 Aircraft е предоставена за безвъзмездно ползване на РДПБЗН – Бургас и позволява автономни мисии чрез докинг станция за автоматично излитане, кацане и зареждане. Другата система — DJI Matrice 30 T — е на разположение на Община Бургас и е оборудвана с термокамера, zoom и широкоъгълна камера с висока резолюция.

Придобитите знания и умения ще подпомогнат работата на общинските служители и екипите на пожарната при локализиране на огнища, наблюдение на рискови зони, координация на действията на терен и последващ анализ на причините и мащаба на възникнали инциденти.

Чрез участието си в проект Med-IREN Община Бургас продължава да развива капацитета си за прилагане на съвременни технологични решения в областта на сигурността, превенцията и защитата на критичната инфраструктура.