Областният управител на Бургас Добромир Гюлев бе домакин вчера на среща с ръководствата на ОДМВР – Бургас и Регионалната здравна инспекция – Бургас. Тя бе с цел обмяна на опит и подобряване на координацията в борбата със злоупотребата с диазотен оксид, познат като райски газ, съобщиха Областна управа за Burgas24.bg.

Обществеността е добре запозната с негативните последици от незаконната употреба на този газ. Тази злоупотреба е особено разпространена в българските морски курорти през летния сезон. Борбата с този феномен е трудна и добрата координация между институциите е от ключово значение за ограничаването му.

В рамките на разговора бяха обменени идеи и бе очертан общ подход за повишаване на ефективността на двете институции. Беше изработена обща стратегия за взаимодействие при разследването на случаи, свързани с незаконната търговия с райски газ, както и за увеличаване на дела на постигнатите осъдителни присъди.

И двете институции споделиха конкретни слабости в действащото законодателство. Гюлев от своя страна пое ангажимент да потърся подкрепа за законодателни промени, които да дадат по-ефективни инструменти на МВР и РЗИ в борбата с този порок, засягащ най-ценното ни – здравето на децата.

"За пореден път се убеждавам, че институциите имат желание да бъдат по-ефективни. С удовлетворение виждам, че моята роля на "смазка“ помага на държавната машина да работи по-гладко“, заяви Гюлев.