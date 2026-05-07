Туристическите обекти на ОП "Туризъм“ на Община Бургас са изготвили специална програма по случай Европейската нощ на музеите, която ще се проведе в Бургас и региона в събота, 16 май.

Музеят на остров Света Анастасия ще посреща своите посетители с вход свободен. Експозицията е посветена на светицата – патрон на манастира и на самия остров. В музейните витрини са изложени археологически артефакти от Южното Черноморие, сребърни съкровища и находки от подводни проучвания.

На 16 май корабите до острова ще отпътуват от Морска гара в 10:00, 13:00 и 17:00 ч.

Повече информация може да се получи на телефон 088 200 4124.

Туристически комплекс "Ченгене скеле“ също отваря врати за всички любители на морето и интересуващи се от традициите на бургаските рибари. През целия ден посетителите ще имат възможност да разгледат експозициите в хижите "Тайфа“, "Бурунтия“ и "Евксински понт“ без заплащане на входни такси. Беседи ще се изнесат в 16:00, 17:00 и 18:00 ч.

Не по-малко интересни за широката публика са изненадите и в туристически комплекс "Акве калиде“. За пръв път ще бъдат изложени най-новите находки от последните археологически проучвания – монети, печати, предмети от метал и керамика. Обектът ще работи до 19:00 ч. – както експозиционната част, така и СПА-центъра.

Изключително богата програма е изготвил Авиомузеят в кв. "Сарафово".

В 18:00 часа ще започне интерактивната игра "Пътят към легендите на "Балкан“. В рамките на час и половина участниците ще следват таен маршрут сред авиационните експонати, разгадавайки скрити съобщения и загадъчни подсказки. Всеки, който премине успешно през всички етапи, ще достигне до финалното послание и ще получи награда. Играта е подходяща за деца над 12 години и възрастни, като съчетава забавление с опознаване на авиационната история.

От 19:00 часа ще се проведе лекция на тема "Нощните полети – самолетите и човекът в тъмнината“, посветена на малко известни факти и любопитни аспекти от пилотирането при ограничена видимост. Лекцията ще се състои в салона на пътническия самолет Ту-154.

В 20:00 часа програмата ще продължи с интерактивно научно шоу за деца. Тематичното космическо представление с течен азот и други впечатляващи експерименти ще запали интереса към науката у малките посетители.