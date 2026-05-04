Утре от 09:00 ч. до 13:00 ч. ще се извършват ремонтни дейности по светофарната уредба на кръстовището между улиците "Демокрация“, "Ген. Гурко“ и ул. "Адам Мицкеевич“, собщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

В този часови период се налагат временни прекъсвания на работния режим на светофарната уредба.

Община Бургас призовава водачите на МПС и пешеходците преминаващи през кръстовището да бъдат изключително внимателни и да спазват правилата за движение.