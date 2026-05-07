Бургас посреща легендарната колоездачна обиколка на Италия – Giro d’Italia не само със спортни емоции, но и с вълнуващи предложения за жители и гости на града.

Да си подариш морска разходка привечер и да видиш Бургас по залез от остров Света Анастасия с последните слънчеви лъчи със сигурност е преживяване, което не трябва да се пропуска, съобщават от Община Бургас.

В дните до 9 май кораб "Анастасия“ ще отплава от 19:30 ч. от Магазия 1 с един час престой на туристическия обект. Туристите ще се насладят на домашен островен чай и вино за добре дошли. Цената на билета е стандартна 9.50 евро.

Любимият и най-разпознаваем туристически комплекс Остров Света Анастасия улавя духа на Обиколката на Италия. Фасадата на Голямата манастирска сграда вече грее символично в цвета на мащабната спортна надпревара. Гостите на любимата туристическа локация ще бъдат част от историята на едно от най-известните спортни събития. езервация за пътуване може да направите на телефон +359 882004124