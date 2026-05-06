По Черноморието през днешния 6 май ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. В Бургас градусите ще са между 8 и 22.

Море

Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Мрачно, но по-топло: температурите тръгват нагоре

В страната

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°, в София – около 25°.

В планините

Ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.