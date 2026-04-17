Бургазлийка алармира за сериозна замърсеност в района на ОУ "Братя Миладинови“ в Бургас, видя Burgas24.bg. По думите ѝ около училището има разхвърляни хартийки, опаковки от десерти и найлонови торбички, които "танцуват“ сред кучешки отпадъци.

Ето какво гласи сигналът:

Училище Братя Миладинови. Мизерията вече е покварила и пътя на децата до класната стая. Недопустимо е едно българско училище да изглежда по този начин отвън, без значение чия е формалната отговорност за поддръжка около двора. Институции, директори и инспектори имат всички инструменти да комуникират помежду си и да решат подобен проблем.

По-страшното е друго. Всеки ден стотици хора - учители, родители и деца виждат това и подминават с безразличие. Вече няма градска култура и уважение към общото. Загубихме нетърпимост към грозното. Липсва здрава общинска ръка, която да упражнява съвестно контролните си функции и да глобява безкомпромисно. Мръсотията се е сраснала с нас на всички нива и за съжаление, вече е норма.

