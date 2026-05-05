Варненските гларуси не отстъпват по нищо на бургаските си събратя – също толкова нахални и с прецизност отмъкват закуски от ръцете на минувачите.

"Класически спомен за посетителите на Морската столица си остава моментът, в който си купуваш дюнер, пица или закуска и секунди след като излезеш от заведението, тя вече е отмъкната от изкусните ловци на закуски – варненските гларуси! Дори и жителите на Варна, които знаят и са нащрек, понякога губят битката за обяд с умните въздушни асове“, пишат от Булфото.

Районът на варненските гларуси се намира между хотел "Черно море“ и входа на Морската градина. Той винаги е бил рисков за тези, които хапват в движение.

