След около час се очаква кулминацията на пъвия етап на тазгодишното издание на Giro d'Italia.

Както Burgas24.bg вече съобщи, той започна точно в 13:50 ч. от Стария Несебър като се очаква след 16:30 ч. колоездачите да пресекат финалната линия в Бургас в района на кръстовището между ул. "Гурко" и бул. "Демокрация".

В района вече са стотици хора, които искат да станат част от Джиро 2026.

Подготовката на района започна още в ранните часове на днешния ден. Бяха монтирани арки, сцени, а също така бяха налични и различни мърч магазини, от които феновете на колоезденето могат да си закупят различни артикули за спомен - шапки, тениски, бутилки и други.

Вторият етап утре пък ще започне от пл. "Тройката" в 14:00 ч., след което състезателите ще се отправят към Велико Търново.