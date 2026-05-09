Вторият етап от Giro d'Italia стартира от Бургас точно в 11:50 часа днес, след като кметът на града Димитър Николов даде старта на надпреварата, предава репортер на Burgas24.bg.

Още от ранните часове на деня районът около площад "Тройката" в града започна да се пълни с фенове. От своя страна в 10:30 ч. кметът на Бургас Димитър Николов поздрави присъстващите.

Градоначалникът благодари на жителите на Бургас за огромния интерес към престижната колоездачна надпревара.

Преди началото на етапа отново се проведе представяне на участващите отбори и презентация на трофея на Колоездачната обиколка на Италия.

На място отново имаше мърч зони, от които малки и големи можеха да си закупят най-различни артикули за спомен - раници, мешки, тениски, поло, бутилки за вода и други сувенири.

Във втория от трите състезателни дни на българска територия състезателите трябва да изминат 221 километра до Велико Търново. Това е и вторият най-дълъг етап в 109-ото издание на Джирото.

От първа редица по традиция потеглиха лидерите в отделните класирания. Начело бе французинът Пол Мание от отбора на Soudal Quick-Step, който носи розовата фланелка на лидер в генералното класиране. При катерачите водач остава Диего Севиля от Polti VisitMalta.

Тъй като Мание държи три от четирите отличителни фланелки, цикламената за водач в класирането по точки бе облечена от датчанина Тобиас Лунд Андерсен от Decathlon AG2R La Mondiale, а бялата фланелка за най-добър млад състезател носи португалецът Антонио Моргадо от UAE Team Emirates.

Състезанието обаче продължава с един участник по-малко. Италианецът Матео Москети от Q36.5 Pro Cycling Team не получи разрешение да стартира след падането си във финала на вчерашния етап от Несебър до Бургас. Така днес на старта застанаха 183 колоездачи.

Очаква се финалът във Велико Търново да бъде между 17:00 и 17:30 часа.