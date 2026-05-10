Истинско фиаско беляза вчерашния епизод на предаването "Моята кухня е номер едно". Телевизионната фурия Деси Цонева буквално "изригна", след като пред нея бе сервирано немислимото според нея– баница с пасиран кренвирш!

"Прилоша ми!", не скри погнусата си Деси, чието лице се сгърчи в гримаса още при първата хапка. Водещата бе категорична, че подобна "училищна закуска" е пълна подигравка с високия залог от 75 000 евро. Скандалът се пренесе и в семейния лагер, където Деси и майка ѝ Мариана Цонева буквално "посякоха" Веселина и Валентин с позорната оценка "слаб 2". Въпреки стомашните оплаквания на Цонева обаче, останалите гости тихомълком ометоха чиниите си, информира Plovdiv24.bg.