"Ще живея като за последно и ще превръщам всеки свой ден в спомен!" – това е клетвата, която Нана Гладуиш дава пред себе си преди години, когато се сблъсква с първите сериозни здравословни проблеми. Макар дълго време професионалните ангажименти да я държат в капана на рутината, днес бившата водеща на "Съдебен спор" най-после е намерила ритъма на щастието.

След като по-рано тази година Нана сподели, че е преминала през нова операция – този път за отстраняване на злокачествено кожно образувание – тя избра да не се предава на страха, а да го бори с вълнуващи преживявания. Екранната любимка почти не се задържа вкъщи, превръщайки свободното си време в низ от приключения със семейството си.

3000 километра за един рожден ден

Заедно със съпруга си Джонатан и сина им Джейсън, Нана се впусна в мащабна обиколка из САЩ. Пътешествието стартира от Маями, където семейството прекарва зимните месеци през последните две години, и продължи с осемдневна обиколка из щата Флорида. За 52-рия си рожден ден, който отбеляза на 6 април, Нана си подари една дълго чакана емоция – посещение в "родното място на джаза“, Ню Орлиънс. Там тримата се потопиха в автентичната атмосфера на местните клубове и опитаха местни деликатеси.

Между екзотиката и технологиите

Преди да прекосят хиляди километри с кола, семейство Гладуиш посетиха и Колумбия, а сред най-новите им забавления се оказа и първото им возене в роботакси.

Днес Нана е категорична: времето е най-ценният ресурс. Тя не просто запълва часовете си, а ги "уплътнява" с емоции, доказвайки, че волята за живот е най-силното оръжие срещу всяка диагноза, пишат от Hotarena.