Водещата Ванина Недкова направи гаф в ефир тази сутрин. По време на предаването "Таз събота и неделя" гости в студиото бяха актьорите Стефан Иванов и Албена Павлова, които играят едни от главните роли в сериала "Вяра, Надежда, Любов".

Още по време на представянето им водещата обърка фамилията на Стефан, наричайки го Димитров. Актьорът два пъти я поправи, а Ванина потъна в земята от срам.

Чаровната брюнетка дори се обърна към екранната си половинка Митьо Маринов, с надежда да я измъкне от неловката ситуация и той успя да я да върне на земята.

Успокоена, Ванина поднесе няколко пъти извиненията си на Стефан Иванов и успяха да продължат интервюто в ефир.