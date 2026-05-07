4 години след напускането на bTV, Биляна Гавазова споделя откровено за пътя си – с благодарност към научените уроци, с признание за неизгасналата любов към телевизията и с едно важно послание към бившите си колеги, информира Burgas24.bg.

"4 години след най‑голямата ми любов… Повече от 1 460 дни, в които имах възможност да усетя какво е да дишаш и твориш без живия ефир в телевизията. Има дъх, има път, но тръпката остава“, пише Гавазова.

Биляна Гавазова с доста странно признание

Журналистката си спомня с благодарност за времето в bTV: "Спомням си не с тъга, а с благодарност за дните – за опита и за възможността да се докосна до хора, които ме научиха, че думите не са оръжие, а инструмент, с който можеш да помагаш и да вдъхновяваш.“

Биляна Гавазова се омъжи

Гавазова признава, че е благодарна и на трудните моменти: "Най‑признателна съм, обаче, на тези с уроците и язвителността в погледа… Защото всяко препъване е повод да отлепиш ходила от земята и да се опиташ да направиш смел полет. Ооо, колко падания има тук…“

Биляна Гавазова си изля душата, призна защо е напуснала bTV

На въпроса дали ѝ липсва телевизията, тя отговаря категорично: "Винаги отговарям с "Да“, не защото съм направила грешка, а защото тази любов е завинаги.“

Официално БТВ се разделя с Биляна Гавазова

"Четири години по‑късно знам едно – напуснах телевизията, но тя никога не ме напусна. Тя живее в начина, по който слушам, в начина, по който задавам въпроси, в начина, по който помагам на хората да намерят своя глас сега“, допълва Гавазова.

Биляна Гавазова с първи думи след раздялата с БТВ: Обичам истината, затова ще бъда честна

В заключение тя отправя поздрав към колегите си: "Честит ден на радиото и телевизията! На медиите, които ме направиха това, което съм, и на хората, заради които си заслужаваше всяка секунда!“

И завършва с послание към обществото: "Не ме е страх от изкуствения интелект, а от естествения, който е забравил що е то: честност, прозрачност и обективност“.