След последния коктейл, от който Крис и Елеонора напуснаха предаването като двойка, новата седмица в "Ергенът“ ще постави участниците и най-вече дамите пред най-решаващия избор досега, съобщават от шоуто.

В следващите дни предстои дълго отлаганата досега Церемония на жълтата роза, когато "властта“ е изцяло в ръцете на жените. Всяка от тях трябва ясно да заяви своя интерес към един от ергените, чието сърце иска да заплени – или да си тръгне. Най-тежка е ситуацията в любовния триъгълник Илияна – Гатев – Стоян, от развоя на която зависи ще има ли нов прецедент в историята на предаването или не. Преди този момент, обаче, предстоят поредица от срещи и предизвикателства, които ще помогнат да участниците да си изяснят още повече своите чувства и намерения.

Настроението в имението на любовта е много по-различно от досега

Всяка от дамите знае, че времето изтича, а чувствата вече не могат да бъдат отлагани. Ето защо във вторник всяка от дамите ще реши с кого и дали изобщо иска да се срещне с някой от Стоян, Марин и Гатев. Всеки един от ергените се намира в отделна вила, а всяко от момичетата ще има на разположение 60 минути, които да прекара със своя избраник. Единствено Илияна ще остане в имението, тъй като тя вече имаше своите индивидуални разговори със Стоян и Гатев. Ще потърси ли някоя от останалите жени Стоян… или неговият избор вече го е оставил сам? Ще има ли ново объркване у Марин, или нещата ще започнат да се избистрят?

Групови срещи на Марин и Гатев

В сряда предстоят групови срещи на Марин и Гатев с техните дами. Стоян остава извън тези събития тъй като той вече е заявил ясно, че е тук само за Илияна. И само една жълта роза има значение за него – нейната. След тези срещи предстои още една, която Марин и Гатев очакват с нетърпение – вечер по мъжки, в която двамата откровено ще говорят за своите избори, споделят какъв е развоя на събитията при всеки един, какви очаквания имат и дали могат да си помогнат взаимно.

Кулминацията

Кулминацията на събитията идва в рая на седмицата. Преди съдбовните решения на момичета, те ще се срещнат с Марин, Стоян и Гатев, на които е поставена една интересна и важна задача. Ергените ще трябва да прочетат на глас своите писма до въображаемата жена, която си представят до себе си, на тема: "Моят поглед върху нашето бъдеще заедно“. Дали писмата ще бъдат посветени на някое от момичетата, дали дамите ще се припознаят в думите, написани от ергените, как ще приемат чутото и дали то ще повлияе на тяхното решение за жълтата роза, предстои да стане ясно в четвъртък.

Моментът на истината

И точно когато всичко изглежда казано – настъпва моментът на истината - Церемонията на жълтата роза. 9 дами ще трябва да вземат своето решение. Напрежението тази вечер ще бъде по-тежко от всякога, а в центъра на събитията е развръзката на отношенията между Илияна, Гатев и Стоян.