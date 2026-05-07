Светът на музиката е в шок, след като стана ясно, че 74-годишната звезда се бори за живота си в болница в Португалия. Световноизвестната певица Бони Тейлър е била поставена в изкуствена кома след спешно приемане в болница в град Фаро, Португалия. Новината, съобщена първо от британския таблоид The Sun и потвърдена от португалски медии, предизвика вълна от тревога сред милионите ѝ почитатели по целия свят, информира Plovdiv24.bg.

Критичното състояние на звездата

Изпълнителката на вечния хит "Total Eclipse of the Heart" е претърпяла спешна хирургическа интервенция заради перфорирано черво. Въпреки първоначалните надежди за бързо възстановяване, състоянието ѝ рязко се е влошило.

Според уважавания всекидневник Correio da Manhã, след няколко дни на лечение певицата е била преместена от междинно в интензивно отделение, където лекарите са взели решение да я поставят в медикаментозна кома.

"Бони Тейлър е в изкуствена кома след няколко дни в болницата във Фаро след чревна операция", пишат португалските медии, описвайки ситуацията като сериозна.

Мистерия около официалната информация

Тревогата се засилва и от факта, че само ден по-рано говорител на певицата публикува официално съобщение, което звучеше далеч по-оптимистично. В него се казваше, че операцията е преминала успешно и тя се възстановява. Резката промяна в здравословното ѝ състояние и преместването в реанимация сочат за неочаквани следоперативни усложнения.

Една неповторима кариера

На 74 години Бони Тейлър остава една от най-разпознаваемите рок гласове в историята. С кариера, продължаваща пет десетилетия, и хитове като "Holding Out for a Hero" и "It's a Heartache", тя е символ на борбеност и неподражаем талант. Днес феновете ѝ се надяват тя да прояви същата сила и в най-важната си битка.