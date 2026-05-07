Песен за домакинството на Бургас за Колоездачната обиколка на Италия сподели кметът на Бургас Димитър Николов. Автор на видеото и текста е Мартина Чачевска. Музиката е изпълнена от AI. Така Giro d’Italia вече си има собствен ритъм, научи Burgas24.bg.

Откриващата церемония на Колоездачната обиколка на Италия за 2026 г., състояла се в Летния театър в Бургас вчера, е била наблюдавана от над 100 милиона души в целия свят, съобщиха организаторите.

Първият етап стартира утре от Несебър и ще завърши в Бургас, а в него ще се включат 184 колоездачи от 23 отбора.