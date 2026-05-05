Необходими продукти:
700–900 г агнешко месо (бут или плешка, на едри парчета)
300 г спанак
200 г лапад
150 г коприва
1 връзка пресен лук
1 връзка пресен чесън
1 ч.ч. ориз (по желание, но препоръчително)
4–5 с.л. олио или масло
1 ч.л. червен пипер
1 ч.л. джоджен
сол и черен пипер на вкус
3–4 ч.ч. гореща вода или бульон
1–2 с.л. лимонов сок (по желание)
Начин на приготвяне:
Нарежете агнешкото месо на едри парчета, овкусете със сол и малко мазнина и го запечете за около 30 минути в предварително загрята фурна на 200°C.
През това време измийте спанака, лапада и копривата, нарежете ги и ги бланширайте за 2–3 минути във вряла вода. Запазете бульона.
Нарежете на ситно пресния лук и чесън. В малко мазнина запържете ориза, като разбърквате, докато стане леко прозрачен. Добавете от зеленчуковия бульон и оставете да поври няколко минути.
В глинен гювеч сложете запеченото месо, лука, чесъна, ориза и бланшираните зелении, след което добавете част от бульона. Овкусете с червен пипер, джоджен, сол и черен пипер.
Покрийте гювеча и печете на 180°C за 1,5–2 часа.
По желание свалете капака за последните 15 минути за леко запичане отгоре.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.