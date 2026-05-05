Необходими продукти:

700–900 г агнешко месо (бут или плешка, на едри парчета)

300 г спанак

200 г лапад

150 г коприва

1 връзка пресен лук

1 връзка пресен чесън

1 ч.ч. ориз (по желание, но препоръчително)

4–5 с.л. олио или масло

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. джоджен

сол и черен пипер на вкус

3–4 ч.ч. гореща вода или бульон

1–2 с.л. лимонов сок (по желание)

Начин на приготвяне:

Нарежете агнешкото месо на едри парчета, овкусете със сол и малко мазнина и го запечете за около 30 минути в предварително загрята фурна на 200°C.

През това време измийте спанака, лапада и копривата, нарежете ги и ги бланширайте за 2–3 минути във вряла вода. Запазете бульона.

Нарежете на ситно пресния лук и чесън. В малко мазнина запържете ориза, като разбърквате, докато стане леко прозрачен. Добавете от зеленчуковия бульон и оставете да поври няколко минути.

В глинен гювеч сложете запеченото месо, лука, чесъна, ориза и бланшираните зелении, след което добавете част от бульона. Овкусете с червен пипер, джоджен, сол и черен пипер.

Покрийте гювеча и печете на 180°C за 1,5–2 часа.

По желание свалете капака за последните 15 минути за леко запичане отгоре.