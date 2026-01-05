Кейт променя традиционни ритуали на Елизабет II
Тя "няма търпение“ да сложи край както на вдъхновения от Германия навик за отваряне на подаръци в навечерието на Коледа, така и на дългогодишната традиция за претегляне на членовете на семейството преди и след коледната вечеря.
Очаква се 43-годишната принцеса на Уелс и принц Уилям, също на 43 години, да дадат своя "пълен отпечатък“ върху кралските тържества, след като се възкачат на трона, променяйки тона към това, което съюзниците описват като по-спокоен, семеен празник.
Техните планове ще отбележат ясно отклонение от практиките, възприемани в продължение на десетилетия от покойната кралица Елизабет II, която почина през 2022 г. на 96-годишна възраст.
Обичаят да се отварят подаръци в навечерието на Коледа датира от 19 век, когато кралица Виктория и нейният съпруг, роден в Германия, принц Алберт, го въвели в британския двор.
Твърди се, че Елизабет е предпочитала традицията, тъй като не е харесвала екстравагантността и откритите прояви на консуматорство и е предпочитала самата Коледа да запази по-духовен фокус.
Кейт обаче смята, че ритуалът не е в съответствие със съвременния семеен живот.
Източник, близък до принца и принцесата на Уелс, каза: "Кейт никога не се е чувствала комфортно със строгостта на отварянето на подаръци в навечерието на Коледа, виждайки го като доста странен старомоден ритуал, на който липсва топлина. Тя няма търпение да премине към по-позната коледна сутрин, особено такава, която да се усеща вълшебна и спокойна за децата, а не обвързана с протокол“.
Същият източник каза, че Кейт иска да сложи край на кралската традиция за претегляне на гостите преди и след коледния обяд, обичай, за който се твърди, че е въведен от Едуард VII, за да се гарантира, че гостите са се нахранили до насита.
Тя ще изиграе Лили?
04.01
Мари на Гала направи още една изненада
21:58 / 04.01.2026
Ще се изненадате кой държи най-големия отскок във волейбола в мом...
14:38 / 04.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
16:54 / 02.01.2026
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:37 / 01.01.2026
Nova телевизия вече с нова визия
16:50 / 01.01.2026
