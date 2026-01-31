Крисия скочи на журито за Евровизия
©
В интервю за БНТ, в рамките на "Денят започва с Георги Любенов", тя сподели балансирана, но ясно формулирана позиция по отношение на избора на песен, ролята на артистите и гласа на публиката.
"Това е гласът на публиката. Уважавам всеки един артист, който вчера беше на сцената.“
Крисия подчерта, че за успех на сцената на Евровизия не е достатъчен само добрият вокал.
"За "Евровизия" ти трябва харизма. Не е нужно да пречупваш себе си, а да се откриеш и да направиш нещо от сърце.“
Попитана кого би изпратила да представя България във Виена, Крисия бе дипломатична: "Не мога да кажа кой трябва да отиде, защото всеки артист е различен и много смел.“
Певицата акцентира и върху значението на правилния музикален избор: "Избирането на песента е 50 процента от цялата подготовка за конкурса.“
Въпреки уважението си към журито, Крисия не скри, че има резерви към част от техните коментари: "Уважавам всеки един от журито, но не съм съгласна с някои неща, които казаха.“
С думите си Крисия още веднъж припомни, че пътят към Евровизия не е просто шоу, а сложен и отговорен процес, който изисква артистизъм, автентичност и силна връзка с публиката.
Още по темата
/
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти, а по-скоро те сблъсква с жестока несправедливост
25.01
Още от категорията
/
Миглена Ангелова: По-добре да съм сама, отколкото да ходя с клони рога или да му гледам в телефона
15:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мери Бойс Бенд празнува рождения си ден с концерт
15:05 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.