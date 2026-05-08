Броени дни ни остават до "Евровизия 2026“. У нас шоуто ще се предава по БНТ на живо двата полуфинала – на 12 и на 14 май, както и големия финал на 16 май (събота). Преките предавания от Виена са с начален час 22:00 ч.

DARA открива втория полуфинал

Българската представителка DARA ще открие втория полуфинал. Според новия регламент на конкурса, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави.

Как да подкрепите DARA?

Зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист. Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала на сайта ESC.VOTE. Този вот формира групата "Останалата част от света“, чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така, на 14 май, и вие можете да подкрепите DARA с №1 на сайта ESC.VOTE без значение в коя държава в чужбина се намирате.

Кой стои зад "Bangaranga“?

DARA ще представи България с песента "Bangaranga“. Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). За броени часове след премиерата на "Bangaranga", песента получи одобрението на милиони в социалните мрежи и даде сериозна заявка за успех на песенния конкурс.