Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти, а по-скоро те сблъсква с жестока несправедливост
Добре.
Нямах намерение да говоря, но много хора ме попитаха и се интересуват какво мисля?!
Аз бях на Евровизия през 2006г.
Тогава състезанието в България беше между песни!
20 години не можах да чуя хубав звук от БНТ.
20 години не се научихме на Евровизия и не проумяхме, че на този конкурс му трябва категоричност и силно изявено гласище.
Няма да броя колко точно човека сме ходили там, но със сигурност достатъчно за да бъдем в журито и то по-конкретна заслуга при цялото ми уважение и обич към колегите от тази вечер. Продължавам и настоявам за това гласуването да е само за песен!
Казах преди дни, че имаме уникален и неповторим глас в лицето на Петя Панева, която щеше да им отвее перчемите във Виена!
Тази вечер имаше пиар кампания на Вирджиния Рекърдс и нейните артисти плюс едни други там от Интернет.
Радвам се за Михаела Маринова защото е прекрасна! Радвам се и за Роксана, харесвам и Керана и Дара и Прея, Фики но за мен тази вечер беше излишна.
Успех.
Вярвам, че България може да впечатлява а не само да участва !
БНТ бъдете креативни и логични и не позволявайте да ви употребяват.
Успех на всички!
Музиката не е състезание!
И от мен да знаете, Евровизия не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти, а по-скоро те сблъсква с жестока несправедливост, придружена от тежка отговорност да представиш родината си с големия риск хората да те отрекат по независещи изобщо от музиката причини.
