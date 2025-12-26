Дни преди Коледа Сашо Кадиев изненада жена си Ивелина Чоева с втори годежен пръстен. Красавицата трябваше да премине някои предизвикателства, за да получи обещаната, но тайна награда. Моделката стреля с пушка по мишена, като изненадващо се справи доста добре. След това Ивелина трябваше да направи нещо, което при други условия не би се осмелила, а именно да изяде за определено време чаша ягоди с шоколад.Красавицата се оплака, че не било здравословно, но изгълта сладкото изкушение, след което заслужено беше поведена от водещия на "Кой да знае" по bTV към изненадата си. Сашо сложи превръзка на очите й, за да не може да познае къде отиват. Така че Ивелина беше в неведение по пътя и затова точно преди да достигнат дестинацията, косата й се оплете в клоните на бор.Вече в магазина, Сашо махна превръзката от очите на любимата си. Само миг беше нужен на Ивелина, за да разпознае, че са в магазина на любимия й български бранд за ръчно направени бижута. Ивелина така се шашна, че запищя от радост, пише HotArena. А после погледът й се спря на мечтания пръстен, поставен в елегантна кутийка точно пред нея. Красавицата го била харесала от благотворителна кампания на бранда, за което Сашо Кадиев научил и решил да я зарадва предколедно. Пръстенът е от бяло злато с интересни детайли и има два диаманта."Тази Коледа имаме годишнина от годежа. С този пръстен искам де ти покажа, че всеки път, ако трябва да избирам бъдеща съпруга, това ще си ти“, заяви романтичният Сашо Кадиев и й сложи пръстена."Сашиии, много те обичам! И аз всеки ден избирам теб“, възкликна Ивелина.