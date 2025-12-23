Силна магнитна буря ни удря точно по Коледа
©
"Тъй като няма признаци за намаляване на скоростта на вятъра, геомагнитната активност ще продължи поне на сегашното (нарушено) ниво още 1-2 дни, евентуално и по-дълго“, се казва в доклада.
Лабораторията отбеляза, че Земята продължава да бъде повлияна от голяма коронална дупка, ясно видима на слънчевия диск. През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър се е увеличила още по-значително, приближавайки се до 750 км/сек. Геомагнитните смущения остават умерени.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.