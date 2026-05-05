Утре от 14:30 ч. БНТ 1 ще излъчи за първи път новия реставриран формат на "Крадецът на праскови“, реализиран наскоро съвместно от филмотеките на Сърбия, България и Черна гора. А преди началото на филмовата класика на Въло Радев, от 14:00 ч. по БНТ 1, документалният филм на Бойко Василев "Следи по лентата“ ще разкаже детайли именно около процеса по възстановяването на черно-бялата лента с Невена Коканова и Раде Маркович в главните роли.

В "Следи по лентата“ Бойко Василев използва откъси от неговото интервю с Раде Маркович, заснето в края на 2009 г., малко преди смъртта му. Специално е интервюиран и неговият син, режисьорът Горан Маркович, развълнуван от реставрацията на "Крадецът на праскови“. А семейството историци Оливера и Петар Драгишич правят връзката между филма на Въло Радев, българо-сръбските отношения и мотива за прасковата.

Крадецът на праскови“ е драма от 1964 година по сценарий и режисура на Въло Радев. Оператор е Тодор Стоянов. Филмът е създаден по едноименната повест на Емилиян Станев, а музиката е композирана от Симеон Пиронков.

В ролята на сръбския военнопленник Иво Обретенович е сръбският актьор Раде Маркович, а Елисавета е изиграна от Невена Коканова.

Още по време на снимките на "Тютюн“, където Въло Радев работи като оператор, той си представя Невена Коканова в образа на Елисавета – съпругата на строгия полковник Михаил, изигран от актьора Михаил Михайлов.