|Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
Бившият министър на отбраната Йордан Божилов е на мнение: "В интересна ситуация сме. Всички страни имат интерес от постигане на мир, но го разглеждат по различен начин. Украйна е най-заинтересована - ще доведе до възстановяването на страната, но тя поставя условието да остане независима, суверенна държава и че териториите няма да бъдат признати за руски.“
По думите му Русия също има интерес от мир: "Три години и половина не може да победи, трябва ѝ време, за да поднови военните си ресурси, да се подготви за нова офанзива. Не знаем обаче Русия дали се отказва от по-нататъшни опити да завладее Украйна."
Той смята, че трудно ще се постигне споразумение по териториалния въпрос.
"Трябва да се спре огънят. Путин баламосва Тръмп, онзи е или глупак, или наивен. Само го заговаря, за да удължи възможността да продължава да бомбардира, за какво приключване на войната говорим?", попита проф. Станчев.
"Европа е ключов фактор, войната се води на територията на Европа. Тази война, тъй като има дълбоки корени, разбирането, че подпомагането на Украйна да се защити и Русия да бъде принудена да се откаже от водене на война е ключово", допълни Божилов.
Той счита за възможно спирането на огъня: "Това обаче не трябва да е предпоставка за възобновяване на войната след време."
"Руснаците не искат вече да воюват“, на мнение е проф. Станчев.
