Нова влакова трагедия в Испания, този път край Барселона, загинал е машинистът
©
Има петима тежко ранени, шестима са в по-леко състояние, а 26 – в "леко" състояние, съобщиха спешните медицински служби.
Катастрофата идва дни след трагедията с други два влака в Испания, при която загинаха 41 души, а други 150 бяха ранени.
Според местни власти, във вторник вечерта влакът Родалиес се е сблъскал с подпорна стена, която е паднала върху релсите между Гелида и Сан Садурни. Регионалният пожарен инспектор на Каталуния Клауди Гаярдо заяви, че всички пътници са били изведени от влака.
Екипите провеждат претърсване на района, за да изключат допълнителни жертви.
Спешните служби съобщиха, че са евакуирали част от пострадалите в близките болници Мойзес Броджи, Белвитж и Вила Франка.
Още по темата
Още от категорията
/
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
Мадуро пледира "невинен"
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
09:55 / 20.01.2026
Световните медии отразиха оставката на Румен Радев
08:29 / 20.01.2026
Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голям...
13:04 / 19.01.2026
Цените на златото достигнаха рекордно високи нива
11:09 / 19.01.2026
"Нощ на дълбока болка": Най-малко 21 са загиналите в тежка влаков...
08:26 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.