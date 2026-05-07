Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се е стигнало до "добри разговори" с Иран отново прекратяването на огъня в Близкия Изток и изрази увереност, че ще има положително развитие по темата в следващите няколко дни, пише платформата Axios.
Все още Белия дом очаква отговора на Техеран относно прекратяване на войната и определяне на рамка за по-подробни ядрени преговори.
"Не сме далеч, но все още нямаме сделка", заявяват официални американски лица, които очакват отговора на азиатците в следващите 24-48 часа.
"Ако не се съгласят, бомбардировките започват и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и интензивност, отколкото преди“, написа Тръмп в Truth Social в сряда.
До момента се знае, че Меморандумът за разбирателство, предложен от САЩ, е от една страница и съдържа 14 точки, но към момента повече подробности относно съдържанието му не са известни.
