Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави новия премиер на България Румен Радев за встъпването му на поста като министър-председател.

"Поздравления на Румен Радев за назначаването му на премиер на България. В момент на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа", написа Фон дер Лайен в профила си в Х.

Burgas24.bg припомня, че по-рано днес Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател със 124 гласа "За".