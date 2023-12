© YouTube: All Elite Wrestling Българската звезда в кеча Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" в WWE (Световната федерация по кеч) и "Миро" в AEW (All Elite Wrestling), навърши 38 години на 25-и декември 2023-а година.



Пловдивчанинът е един от най-известните български спортисти в света в момента.



Той е следван от милиони в социалните мрежи.



Миро е част от развлекателния спорт от 2008-а година, а от 2013-а до 2020-а се състезава в най-популярната кеч верига - WWE.



Има срещи на ринга с едни от най-големите легенди в този спорт като Джон Сина, Гробаря, Кейн, Дуейн Джонсън - Скалата, Грамадата, Великия Кали и други.



През 2020-а година той напуска компанията в периода на пандемията от коронавирус.



Още на следващата Бърняшев влиза в най-бързо развиващата се кеч компания в света - AEW (All Elite Wrestling), където се състезава и до днес.



Той е трикратен американски шампион в Световната федерация по кеч и носител на шампионския пояс на AEW - TNT.



Зад гърба си има цели 939 официални двубоя. От тях той е спечелил 443, 487 е на губещата страна, а други 9 приключват без победител.



В прикрепеното към статията видео може да гледате най-популярния му двубой - този с Джон Сина на турнира "Кечмания 31".



Екипът на "Фокус" поздравява Миро за празника му и желае нови победи и титли на ринга в развлекателния спорт!