© виж галерията 18 медала от Световната купа по джу джицу до 16 години и Отвореното балканско първенство за мъже и жени в Букурещ (Румъния) завоюваха 13-те състезатели на Централния полицейски карате и джу джицу клуб – Бургас, ръководен от Венилин Русинов и Павел Димитров. Състезателите бяха част от националния отбор на България, взел участие в престижния спортен форум, в който се включиха над 1 400 претенденти от 25 държави.



Със златните медали се окичиха Жанет Ишкиева и Таня Стоичкова в дисциплината файтинг, както и двойката Тана Стоичкова и Павел Петков в дисциплината Дуо. Сребърни медали заслужиха Божидара Христова, Виктор Пеев, Павел Петков , Димо Стоичков и Николай Киров. С бронзови медали се завърнаха Владимир Гайдаров, Ванеса Стоянова, Димитър Цанев, Димо Стоичков.



Най-малките представители на клуба и изобщо в състезанието пет годишните Мелиса Дачева и Чавдар Русинов също се представиха достойно, като по нищо не отстъпваха на своите по-големи опоненти. Те завоюваха бронзови и сребърни медали.



Треньорите на клуба също взеха участие като се качиха на почетната стълбичка на трето място. До края на годината Централния полицейски карате и джу джицу клуб - Бургас ще се включи и в международния турнир "Скопие Оупън" и национална купа в Смолян.



Ето и всички медалисти:



Чавдар Русинов - файтинг до 10 г. Трето място



Николай Киров - файтинг до 10 г. Второ място



Павел Петков - файтинг до 10 г. Второ място



Димитър Цанев - файтинг до 10 г. Трето място



Таня Стоичкова - файтинг до 10 г. Първо място



Божидара Христова - файтинг до 10 г. Втори място



Мелиса Дачева - файтинг до 10 г. Второ място



Чавдар Русинов и Мелиса Дачева - дуо до 10 г. 3 място



Чавдар Русинов и Николай Киров - дуо до 10 г. Трето място



Таня Стоичкова и Павел Петков - дуо до 10 г. Първо място.



Жанет Ишкиева - файтинг до 14 г. Второ място



Ванеса Стоянова - файтинг до 14 г. Трето място



Димо Стоичков - файтинг до 12 г. 5-то място



Жанет Ишкиева - файтинг до 12 г. Първо място



Ванеса Стоянова - файтинг до 12 г. Трето място



Таня Стоичкова - файтинг до 12 г. Трето място



Владимир Гайдаров и Димо Стоичков - дуо шоу 14 г. Трето място



Виктор Пеев и Димитър Гочев - дуо шоу 14 г. Второ място



Ванеса Стоянова и Димо Стоичков - дуо шоу 12 г. Второ място