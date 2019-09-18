|18 медала от Световната купа по джу джицу до 16 години и Отвореното балканско първенство за мъже и жени в Букурещ (Румъния) завоюваха 13-те състезатели на Централния полицейски карате и джу джицу клуб – Бургас, ръководен от Венилин Русинов и Павел Димитров. Състезателите бяха част от националния отбор на България, взел участие в престижния спортен форум, в който се включиха над 1 400 претенденти от 25 държави.
Със златните медали се окичиха Жанет Ишкиева и Таня Стоичкова в дисциплината файтинг, както и двойката Тана Стоичкова и Павел Петков в дисциплината Дуо. Сребърни медали заслужиха Божидара Христова, Виктор Пеев, Павел Петков , Димо Стоичков и Николай Киров. С бронзови медали се завърнаха Владимир Гайдаров, Ванеса Стоянова, Димитър Цанев, Димо Стоичков.
Най-малките представители на клуба и изобщо в състезанието пет годишните Мелиса Дачева и Чавдар Русинов също се представиха достойно, като по нищо не отстъпваха на своите по-големи опоненти. Те завоюваха бронзови и сребърни медали.
Треньорите на клуба също взеха участие като се качиха на почетната стълбичка на трето място. До края на годината Централния полицейски карате и джу джицу клуб - Бургас ще се включи и в международния турнир "Скопие Оупън" и национална купа в Смолян.
Ето и всички медалисти:
Чавдар Русинов - файтинг до 10 г. Трето място
Николай Киров - файтинг до 10 г. Второ място
Павел Петков - файтинг до 10 г. Второ място
Димитър Цанев - файтинг до 10 г. Трето място
Таня Стоичкова - файтинг до 10 г. Първо място
Божидара Христова - файтинг до 10 г. Втори място
Мелиса Дачева - файтинг до 10 г. Второ място
Чавдар Русинов и Мелиса Дачева - дуо до 10 г. 3 място
Чавдар Русинов и Николай Киров - дуо до 10 г. Трето място
Таня Стоичкова и Павел Петков - дуо до 10 г. Първо място.
Жанет Ишкиева - файтинг до 14 г. Второ място
Ванеса Стоянова - файтинг до 14 г. Трето място
Димо Стоичков - файтинг до 12 г. 5-то място
Жанет Ишкиева - файтинг до 12 г. Първо място
Ванеса Стоянова - файтинг до 12 г. Трето място
Таня Стоичкова - файтинг до 12 г. Трето място
Владимир Гайдаров и Димо Стоичков - дуо шоу 14 г. Трето място
Виктор Пеев и Димитър Гочев - дуо шоу 14 г. Второ място
Ванеса Стоянова и Димо Стоичков - дуо шоу 12 г. Второ място