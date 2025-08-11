6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка

© Facebook 6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка, съобщи bTV.



Детето е транспортирано от болницата в Монтана с медицински хеликоптер до София.



По информация на медията, по време на инцидента шестмесечното бебе е било с по-голямо дете от семейството - дванайсетгодишно момиче, която го изпуснала, докато го люлее.



Дежурните медици от филиала на спешна помощ във Вършец се усъмнили и подали сигнал на тел. 112.



По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията в Монтана.