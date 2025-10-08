ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Ако искаме да сме богати като германците'': ДСБ искат съкращения на почивни дни и служители
"Ако 3 март или 6 май се пада събота, то понеделник да се почива. По данни на работодателски организации, нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник, е в размер на 250 млн. лв. България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където са 253'', заяви депутатът от ДСБ Йордан Иванов пред журналисти.
Повод за действията са публични изявления на представители на ГЕРБ, според които страната може да приключи годината с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8%, казаха още от партията.
"Това означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси.“, заяви зам.-председателят на ДСБ и вносител на предложенията Йордан Иванов.
Първото предложение на ДСБ предвижда 15% съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. Законопроектът задължава Министерския съвет да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариеното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност.
Вторият законопроект цели отпадане на допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя. По данни на работодателски организации всеки такъв ден струва на бюджета около 250 млн. лева – сума, която би могла да покрие например увеличенията на заплатите за млади медици, за които в момента се търсят средства, заявиха от партията.
"Ако искаме да сме богати като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки“, коментира Йордан Иванов.
Партията подчертава, че предлаганите промени са насочени към фискална дисциплина, модернизиране на администрацията и повишаване на икономическата продуктивност, вместо към увеличаване на данъци или поемане на нови заеми.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Купил си имот за 100 хил., сега струва 200 хил.
11:06 / 08.10.2025
Психиатър: Една изпушена цигара марихуана може да даде старт на п...
10:43 / 08.10.2025
Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняв...
10:44 / 08.10.2025
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети
10:17 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
10:18 / 08.10.2025
Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа
10:09 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета