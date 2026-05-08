Обнародваха в Държавен вестник указите с №151 с 152 на президента Илияна Йотова, с които да бъде формирано 52-ото Народно събрание с министър-председател Румен Радев, пише ФОКУС.
Текстовете гласят:
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Възлагам на кандидата за министър-председател Румен Георгиев Радев да състави правителство.
Издаден в София на 7 май 2026г.
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Петдесет и второто Народно събрание да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.
Издаден в София на 7 май 2026 г.
Очаква се по-късно днес депутатите да гласуват предложения вчера от бившия президент нов състав на Министерския съвет.
