Обнародваха в Държавен вестник указите с №151 с 152 на президента Илияна Йотова, с които да бъде формирано 52-ото Народно събрание с министър-председател Румен Радев, пише ФОКУС.

Текстовете гласят:

На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Възлагам на кандидата за министър-председател Румен Георгиев Радев да състави правителство.

Издаден в София на 7 май 2026г.

На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Предлагам на Петдесет и второто Народно събрание да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.

Издаден в София на 7 май 2026 г.

Очаква се по-късно днес депутатите да гласуват предложения вчера от бившия президент нов състав на Министерския съвет.