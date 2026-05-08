52-ото Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател, а също така одобри предложения вчера от бившия президент състав на Министерския съвет, информира Burgas24.bg.

Изборът на бившия президент за премиер се случи със 124 гласа "За", "Против" 70 и 36 "Въздържал се".

От друга страна структурата и състава на Министерския съвет не бяха подкрепени от ДБ, ПП и "Възраждане". "Въздържал се" гласуваха от ГЕРБ-СДС.

"За" бяха 122 депутати, "Против" - 70 , а "Въздържал се" гласуваха 36 души.

"Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството - галопиращи цели, рекордни инфлация и дефицит. Очертаващи се проблеми с бюджета, липсващи реформи и ескалиращи глобални конфликти - в тази обстановка успехът ще зависи между успешното взаимодействие между правителството и Нардоното събрание", заяви новия премиер от парламентарната трибуна.

По думите му основен приоритет на новото правителство ще бъде избор на нов състав и инспекторат на Висшия съдебен съвет.

Радев очерта като основни цели модернизацията на страната и благоденствието на българските граждани. Ще работим за разграждането на олигархичния модел и връщане на държавността, спиране на рекета върху бизнеса, съхраняване на мира и невъвличане на България във военните конфликти около нас, ще работим за устойчиво икономическо развитие на малките и средни предприятия, гарантиране на продоволственатата сигурност, бъдеще за младите в България, ефективна борба срещу престъпността.

"Още в понеделник ще внесем законопроект около галопиращите цени. Очаквам адекватен дебат. Още в понеделник ще внесем промени в Закона за съдебната власт. Смятам, че първо трябва да променим закона, преди да продължим към смяната на състава и инспектората на ВСС", подчерта Радев.

"Нашата амбиция е да сложим край на експериментите с публичните финанси. Целта ни е намаляване на дълга, без вдигане на данъците. Конкретни мерки ще може да набележим след анализ за финансовото състояние на страната. Чак тогава ще можем да кажем какъв дълг ще теглим", каза още той.