Лидерът на "Прогресивна България" и бъдещ премиер Румен Радев заяви, че почти сигурно ще се наложи страната ни да изтегли нов външен дълг, предава ФОКУС.

"Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства и как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв - ще стане ясно след анализа", заяви бившият държавен глава преди началото на днешното заседание на парламента.

"Не става въпрос за административен таван - това не съответства на принципите на пазарната икономика. Има обаче други механизми, които ще използваме докрай", каза той относно пакет от мерки, който ще бъде внесен от ПБ още в понеделник с цел овладяване на високите цени и инфлацията.

По думите на Радев няма да бъдат орязвани социални плащания, както и доходите.