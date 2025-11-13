Иван Костов, този бизнес е на практика монопол на "Лукойл“, който нито едно правителство не смее да промени. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио "Фокус" политическият анализатор Виктор Димчев.
"И само ще припомня, че единственият път, когато се опита това да го направи някой министър-председател, а именно Бойко Борисов през 2019 г., той беше изхвърлен от властта с юмрука на Румен Радев, с подкрепата на партии, които после се превърнаха в сегашната опозиция в парламента, различни други проруски групи, както и лобисти, които имат пряк финансов интерес от това "Лукойл“ да стои в тази състояние", коментира още той.
"Руснаците имат от край време изключително лошо отношение към онези, които им пречат на бизнеса. Най-просто казано - ги застрелват. Това, което виждаме в Украйна, би могло да се случи в България. То се случва и на много други места, разбира се. Те пазят своя бизнес чрез силата на заплахата, чрез силата на натиска. Подозирам, че това е в основата на причината серия от енергийни министри и външни министри да се държат изключително внимателно към тях", обясни анализаторът.
"Само ще припомня двама министри – един бивш председател на БЗНС, който съвсем наскоро беше оневинен за сделката със самолетите, както и сегашния министър на вътрешните работи Даниел Митов, който беше разкарван като кукла по съдилища за времето, когато имаше отношение към дейността на външното ни министерство. Така че това е реална опасност, която е заложена зад всяка една фигура, личност, която се опитва да противостои на интересите на руснаците и на бизнеса, който имат. И затова правителството винаги е много внимателно, тъй като нападките обикновено са лични, директни, много агресивни и изключително последователни. Хората – съвсем нормално – ги е страх, техните семейства и те самите да се чувстват под заплаха. Между другото, по този начин едвам-едвам нашите правителства, защото това го направиха поне две правителства, успяха да ликвидират голяма част от управлението, директното управление на тези руски финанси в България през "Лукойл Русия“, за да могат да префасонират "Лукойл България“ да прилича на малко по-прилично нещо. Напълно ги разбирам хората, и мен би ме било страх – руснаците стрелят. И чест прави на Жечо Станков и на останалите сегашни управленци, че намират начин да противостоят между този чук и наковалня, защото от друга страна американците също са много категорични. Доналд Тръмп в момента реално е решил да изключи копчето на "Лукойл“ и потенциалното решение, което се очаква от руска страна, е просто компанията "Лукойл“ да бъде ликвидирана и да бъде прехвърлена към друга руска държавна компания, която още известно време да може да работи, за да не попада под тези сериозни удари.
Води се голяма международна война, все още в сферата на тихата война, и е съвсем нормално нашите политици да реагират по този начин. Аз се учудвам на онези политици като Румен Радев, като Асен Василев, които изключително своеволно и неправилно хвърлят думите си и предлагат решения, които са меко казано невъзможни. И е хубаво онези политици, чиято кариера започна от вдигнатия юмрук на Румен Радев и край бреговете именно на рафинерията на "Лукойл“ в Росенец през 2020 г., чиито кариери от тогава започнаха и чиито заплати и обществен имидж от тогава се трупа, малко да се замислят за начина, по който говорят, защото ако те самите управляваха държавата, нямаше да могат нищо да направят по въпроса, точно както техният ментор Иван Костов на времето нищо не можа да направи и просто продаде компанията на руснаците", допълни Виктор Димчев.
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
©
Още по темата
/
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
12.11
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември
12.11
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
12.11
Още от категорията
/
Голям студ тази сутрин
09:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.