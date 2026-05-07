Служебният премиер Андрей Гюров се обърна към министрите от кабинета по време на последното заседание на този Министерски съвет.

"Благодаря ви, че не се въздържахте. Министрите от кабинета не се скриха зад унизителното оправдание "за два месеца - толкова", нито зад чиновническия фатализъм", започна той, цитиран от Burgas24.bg.

"Благодаря ви, че не си измихте ръцете само с констатации. Влязохме в калта на решенията и посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име, без упойката на абстрактните понятия, зад които българската власт обича да крие страха си“, добави Гюров.

"Знаете историята за Леонид и 300-те воини. Вие, като истински спартанци, не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, а от отбор – в институция. И сте правилните хора на правилното място в правилното време", каза още служебният премиер.