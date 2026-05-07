Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на “Прогресивна България". Кандидатът за министър-председател – Румен Радев, прие папката и веднага върна мандата изпълнен, информира Burgas24.bg.

Ето структурата на Министерския съвет и имената на кандидат-министрите.

Министър-председател – Румен Радев

Вицепремиер и министър на финансите - Гълъб Донев

Вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Пулев

Вицепремиер – Иво Петров

Вицепремиер - Атанас Пеканов

Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев

Министър на отбраната – Димитър Стоянов

Министър на външните работи – Велислава Петрова-Чамова

Министър на правосъдието – Николай Найденов

Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова

Министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев

Министър на здравеопазването – Катя Ивкова

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков

Министър на енергетиката – Ива Петрова

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев

Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски

Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова

Министър на културата – Евтим Милошев

Министър на туризма – Илин Димитров

Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов.