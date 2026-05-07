Преди два месеца гледахме напред с идеи. Днес гледаме назад – с чиста съвест. За нас не беше важно колко дълго ще бъдем във властта, а колко добре ще свършим работата си – така, че държавата да остане стабилна, предвидима и защитена. Не се огънахме. Не се прибрахме. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на последното за служебния кабинет заседание, информира Burgas24.bg.

"Животът е като пиеса – важно е не колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат. Но имаше характер. И когато завесата пада, остава едно – дали си излязъл от сцената с достойнство. Вярвам, че ние го направихме“, заяви министър-председателят.

Той специално благодари на вицепремиерите и на министрите за свършената работа през мандата, в който действаха без оправдания и без опити "да си измият ръцете с констатации“. "Влязохте в калта на решенията, посочихте не просто проблемите, а виновниците - по име и без упойката на абстрактни понятия, зад които българската власт толкова обича да крие страха си", обърна се Гюров към членовете на Министерския съвет.

Гюров специално поздрави вицепремиера и министър на правосъдието Андрей Янкулов за нарушаването на омертата в съдебната система. Видя се как въздухът се размести и стана ясно колко дълбоко е било мълчанието. Особено днес, когато политическата омерта изглежда като бетон, посочи Гюров. Премиерът поздрави също всички министри, които утре предстои да излязат от сградата на Министерския съвет с чиста съвест и без страх от ревизии. "Надяваме се проверките да не спрат до двата кратки месеца на служебното правителство, а да прегледат двайсетгодишния модел на зависимости, който превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция", заяви министър-председателят.

Той припомни, че служебното правителство е било атакувано от всички страни – често едновременно, но това по думите му не е изненада в държава, в която институциите са били овладявани с години.