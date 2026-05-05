Ще има правителство до края на седмицата. В близките дни ще направим графиците и в петък ще има ново правителство. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова, информира Burgas24.bg.

Борбата със завладяната държава и корупцията, бюджетът, цените и икономическите въздействия върху инфлацията – това ще са основните цели на хората на Радев. "Работим по основните направления и това, което очаквате от нас, е динамична и бърза работа в интерес на хората и издигане на държавността", добави Кутев.

Както съобщихме парламентарната група на “Прогресивна България" проведе днес консултации при президента Илияна Йотова. Тя бе представена от нейния председател Петър Витанов, Гълъб Донев, Владимир Николов и Антон Кутев

"Днес ще говорим какви са вашите приоритети - Държавата е с удължен бюджет - трудно е, трудно е за икономиката на страната, трудно е за хората. Служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача", каза пред тях Йотова.

"Ще бъдем наистина експедитивни. Бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт и да решим - от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Когато говорим за приоритети - планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи цени и това обедняване масово", каза Витанов.