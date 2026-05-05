Парламентарната група на “Прогресивна България" пристигна на "Дондуков" 2 на консултации при президента Илияна Йотова. Тя бе представена от нейния председател Петър Витанов, Гълъб Донев, Владимир Николов и Антон Кутев, съобщава Burgas24.bg.

"Днес ще говорим какви са вашите приоритети - Държавата е с удължен бюджет - трудно е, трудно е за икономиката на страната, трудно е за хората. Служебното правителство се справи донякъде, но според моята оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от това невероятно покачване на цените и от дисбалансите между цени и доходи. За нас е важно днес да научим как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача", каза Йотова.

"За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а най-вече в изпълнение на мандата, даден ни от българските избиратели. Ще бъдем наистина експедитивни. Бихме могли да обещаем да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които българското общество ни даде толкова много власт и да решим - от една страна рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Когато говорим за приоритети - планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези галопиращи цени и това обедняване масово. От друга страна - търсене на сигурност и справедливост във всички форми - икономическа, социална, правосъдна. За нас потенциалният бюджетен дефицит е голям проблем. Във външнополитически план искам да успокоя всички - 9 години като президент Румен Радев показваше ясни позиции, няма да завием в крайни и радикални позиции", каза Витанов.

Както Burgas24.bg съобщи днес Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък.