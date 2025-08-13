Бивш регионален министър за раздадените бонуси в АПИ: Става въпрос за нещо друго

© След като преди ден от Института за пътна безопасност (ИПБ) обявиха, че над 2,2 млн. лв са си раздали шефовете в АПИ за 2024 г., при това за "добре свършена работа", се появиха повече въпроси, отколкото отговори.



Според бившия регионален министър Иван Шишков обикновено бонусите "компенсират ниски заплати, но тук става дума за друго".



От АПИ отговориха на ИПБ, че всички пари са били изплатени напълно законно. Пред bTV бившия шеф на АПИ Георги Златев обясни, че "агенцията е отговорила коректно, че данните са манипулативни".



По думите му "това е стандартна процедура за всички учреждения", а "в летния сезон, когато няма новини, се вадят подобни информации - наистина е несериозно".



"Как изглежда добре свършената работа? Това (парите) не са дефинирани за добре свършена работа, както се казва, а са просто бонуси", посочи още Златев и допълни: "По мое време 35% от пътищата бяха в много лошо състояние, за 5 години са се променили нещата, АМ "Тракия" беше преасфалтирана за много бързи срокове".



Според Шишков обаче "тази година като се правиха ремонтите - аз не съм разбрал да има основни ремонти". "Отново виждаме нещо, което виждаме от години назад. В последните години аз продължавам да алармирам, че АПИ не е направила нищо като проекти за магистрали и основни ремонти".



"Пътища в лошо състояние се ремонтират само с проекти и основни ремонти, с пътния сектор съм спорил точно в тази посока", допълни бившия министър. Според него "по-лошото не е, че някои ремонти са незаконно строителство, а че няма проекти".



"Златев си поддържа една провителствена позиция, която си я поддържа отдавна по студиата", каза още Шишков.



Според Златев обаче "Шишков манипулативно пропусна да каже, че другите пътища няма как да ги оставим, да не ги поддържаме".