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Áîðèñîâ: Ùå îòâîðèì ïàðêîâåòå è ïëàíèíèòå ñàìî ïðè åäíî ïîëîæåíèå!
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 14:20 / 09.04.2020Êîìåíòàðè (22)2895
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"Äà îòâîðèì ïàðêîâåòå è ïëàíèíèòå êðàé ãîëåìèòå ãðàäîâå â Áúëãàðèÿ, çà äà ïîåìàò ãëúòêà âúçäóõ õîðàòà - òîâà ùå ñå ñëó÷è, àêî óñïååì äà óäúðæèì ïîëîæåíèåòî îêîëî è ìàëêî ñëåä Âåëèêäåí. Ïèêà ãî î÷àêâàìå äî 10-15 äíè". Òîâà çàÿâè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ íà ðïåñêîíôåðåíöèÿ â ìèíèñòåðñêè ñúâåò ïðåäè ìèíóòè.

Ïðåäè òîâà Áîðèñîâ ïðîâåäå ñðåùà ñ Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî Áúëãàðñêèÿ ïàòðèàðõ Íåîôèò è åïàðõèéñêèòå ìèòðîïîëèòè â Ñèíîäàëíàòà ïàëàòà. Âúâ ôîêóñà íà ðàçãîâîðà áÿõà íåîáõîäèìèòå ìåðêè è îðãàíèçàöèÿòà çà ïîñðåùàíåòî íà Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî, íàëàãàíè îò èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå â ñòðàíàòà âúâ âðúçêà ñ ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19. 

Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîðèñîâ ïîñî÷è, ÷å êúì ìîìåíòà â èìåòî íà æèâîòà è çäðàâåòî íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè çà îãðàíè÷åíèå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà ñà âúâåäåíè ðåäèöà ìåðêè. "

Îò åäíà ñòðàíà, ñìå çàáðàíèëè ïàðêîâåòå, çàáðàíèëè ñìå õîðàòà äà èçëèçàò â ïëàíèíèòå, çàòîâà ïóñíåì ëè ãè äà èçëÿçàò òàêà ìàñîâî, ìíîãî ìå å ñòðàõ äà íå òðúãíå ãîëÿìà çàðàçà“, êàòåãîðè÷åí áå ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ïî ïîâîä ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè Öâåòíèöà è Âåëèêäåí.



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Âå÷å ñå ìîëè ïðåäè äâà äíè ñå êàðàøå! Íèùî îùå ùå îìåêíå. Êðàÿò ìó å áëèçî.
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Ëàïíè ñè ìèëèÿðäèòå àêî òîâà íàìåêâàø è îñòàâè õîðàòà íà ñâîáîäà ðŸ˜€
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Òúïàê,ãîâîðè è ñå ïîäñìèõâà ïîä ìóñòàê
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..... ñëåä êàòî ñè äîâúðøàò ìîíòèðàíåòî íà 5G àíòåíèòå... ðŸ˜ 
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Ãîâîðè ãëóïîñòè, â Ïëîâäèâ äà òå îáðúñíàò íÿìà çàðàçà, àêî èñêàì äà ïîëåÿ äîìàòà íà ñåëî íå ìîæå, íîñÿ çàðàçà. Òîçè ìà÷ ñìå ãî ãëåäàëè ã.Ìèíèñòúð
Nako_1912
Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
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Òî ïúê àêî íå îòèäåì ïî ìàíàñòèðè è öúðêâè - íÿìà äà íè áúäå! È áåç òîâà - Âåëèêäåí ùå äîéäå. Ãîëåìè ïàêîñòè ùå èçâúðøèì, àêî íàïðàâèì òèÿ ñòðóïâàíèÿ. Ãðåøíèöè ëè èñêàòå äà áúäåì èëè ñìèðåíè õðèñòèÿíè? Ñìèðåíèåòî, â òåç òåæêè è äóøíè äíè, ùå íè äàäå ñúâñåì ñêîðî öÿëàòà ñâîáîäà íà òÿëîòî è äóõà! Íåêà áúäåì æèâè è çäðàâè îùå ìàëêî ïðåç òðóäíîòî âðåìå - ïîñëå ùå å ëåñíî.
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Íÿìà ñèëà íà ñâåòà êîÿòî äà íàáèå â òúïèòå êàí÷åòà íà ãëóïàöèòå ÷å íå òðÿáâà äà ñå ñúáèðàò íà åäíî ìåñòî äîêàòî íå ïîîäìèíå òàÿ çàðàçà.Ãëóïàêà äîêàòî íå ìó îïðå ÿéöåòî íà ã*çà âñå äàâà àêúëè à êàòî èçÿäå êàðà÷êàòà âñå äðóãèòå ñà ìó âèíîâíè
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Íå ìîãà äà ïîâÅðâàì! Ãðåáíàòà áàçà è Ìëàäåæêè õúëì ñà ïðåäèìíî ìåñòàòà, êúäåòî õîðàòà ñïîðòóâàò èëè îòìàðÿò â Ïëîâäèâ. Ñåãà òàì å çàáðàíåíî äà ñå õîäè!?!? Îáà÷å íà öúðêâà ìîæå! Ùîòî âè å ñòðàõ îò Ãîñïîä ëè???? Ìè òî àêî âè áåøå ñòðàõ.....íÅìàì íåðâè.
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Àáå Áîéêî.....êúâ ïèê êâè ïåò ëåâà áðå, à íà áàñ ÷å ñëåä äâå ñåäìèöà ùå å ñúùîòî êàòî ñåãà. Ñ íåòúðïåíèå ÷àêàì ðåçóëòàòèòå îò Áàíñêî :)
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ìèòðîïîëèò Ãàâðèèë ñå ÿäîñà íà æóðíàëèñòè÷åñêè âúïðîñ çà çàòâàðÿí...
14:38 / 09.04.2020
Íÿìà äà ñå õîäè çà Áëàãîäàòíèÿ îãúí â Éåðóñàëèì, íÿìà äà ñå ðàçäà...
14:05 / 09.04.2020
"Ãàëúï": Íàðîäúò îäîáðÿâà ìåðêèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî ñðåùó êîðîíàâ...
13:44 / 09.04.2020
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12:47 / 09.04.2020
Ñúâåòíèê íà Ðàäåâ: Òîçè òðèê ñ íàñàæäàíåòî íà ãîëÿì ñòðàõ íÿìà äà...
11:30 / 09.04.2020

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14:47 / 07.04.2020
Îáìèñëÿò ÷àñîâå, â êîèòî äåöàòà äà èãðàÿò íàâúí
13:29 / 08.04.2020
Îôèöèàëíî: Áåç ïðîëåòíà âàêàíöèÿ çà ó÷åíèöèòå ó íàñ!
18:03 / 08.04.2020
Ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè îãîð÷åí
21:35 / 07.04.2020
Ñåãà ëè å ìîìåíòúò? Ïðîòåñòèðàùè ñå ñòðóïàõà ïðåä Îáùèíàòà, ñêî÷èõà ñðåùó èçâúíðåäíèòå ìåðêè
19:30 / 07.04.2020
Äîö. Àíãåë Êóí÷åâ: Íå îòìåíÿéòå ðåçåðâàöèè çà ìîðåòî çà þëè è àâãóñò!
10:55 / 08.04.2020
Ïîñëåäíà èíôîðìàöèÿ çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî!
13:13 / 07.04.2020
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