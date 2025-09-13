ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: След 100 години никой няма да ни помни
Духовният водач на Пловдивската епархия изказа специални благодарности за подкрепата на Борисов и по-конкретно строителството на църквата в район "Тракия". Припомняме, че правителството реши да предостави 2 млн. лева целеви средства специално за това.
"Храм трудно се строи, но невъзможното за човеците е възможно за Бога и Бог ни праща г-н Борисов, който се застъпи."
Църквата ще е посветена на Свети апостол Ерм, ще има и престол, посветен на свети Борис I Покръстител, обясни митрополит Николай.
"След 100 години никой няма да ни помни", заяви Борисов пред Митрополията, който, на свой ред, му отговори, че имената на дарителите са изписани на църквата и те винаги ще се пазят и помнят.
