Трайчо Трайков проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Украйна у нас Н.Пр. Олеся Илашчук. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в енергийния сектор, както и актуални теми от общ интерес в контекста на регионалната и европейската енергийна сигурност.
Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, съобщиха от Министерството на енергетиката. Отбелязано бе значението на деветте токови и напреженови измервателни трансформатора, които държавата ще предостави за възстановяване на една от украинските ТЕЦ по силата на проект за споразумение, подписан от ЕСО ЕАД и предоставен на Украйна. В този контекст бяха разгледани и допълнителни възможности за съдействие, включително предоставяне на специализирано оборудване, изведено от употреба в България, с потенциал да бъде използвано в подкрепа на украинската енергийна система.
В хода на срещата бе подчертано значението на газовите коридори за гарантиране на сигурността и устойчивостта на доставките. Като добър пример за ефективна диверсификация бе откроен Трансбалканският газов коридор, който създава условия за надеждно снабдяване и укрепване на енергийната сигурност на Украйна.
Разгледани бяха и възможностите за обмен на експертен опит предвид практическия капацитет на Украйна при опериране с технологиите на "Уестингхаус“, както и технологиите от бившия Съветски съюз.
В допълнение бе коментирана и перспективата за възобновяване на работата на Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество като платформа за задълбочаване на партньорството в сектори от взаимен интерес.
България може да предостави трансформатори за възстановяване на украинска ТЕЦ
