За първи път в историята, легендарната колоездачна обиколка на Италия – Giro d’Italia, избира България за своето голямо начало (Grande Partenza)! Виж всичко най-важно за трасето в града, временната организация на движението и бъди информиран!

6-ти май – ул. Адам Мицкевич" ще се затвори в 8 сутринта. Част от паркинг "Гурко“ ще бъде затворена от 18:00

7-ми май - "Адам Мицкевич" и частта от паркинг "Гурко“ остават затворени през деня. От 10:00 се затваря бул. "Демокрация“ в отсечката от ул. "Кирил и Методий“ до бул. "Сан Стефано“.

8-ми май - Първи етап ден за Бургас. От 7 сутринта се затваря бул. "Демокрация“ от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Дунав“,

Всичко изброено до този момент се отваря за движение в 21:00

На ул. "Димитър Бракалов“ се забранява паркирането от 12:00 и се затваря напълно от 17:00

Първият етап на обиколката на Италия преминава два пъти през Бургас през следните булеварди и улици – "Димитър Димов“, "24 черноморски пехотен полк“, "Демокрация“, "Булаир“, "Иван Вазов“, "Индустриална“, "Спортна“ и "Тодор Александров“. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчен час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14:40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим, до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква около 16:50. Ориентировъчен час за финала е 17:04 на бул. Демокрация до кръстовището с "Адам Мицкевич“.

9 май. Втори етапен ден за Бургас. Затварят се следните улици и булеварди –

"Сливница“ – от "Христо Ботев“ до "Мара Гидик“ и от "Тройката“ до "Баба Ганка“

"Мара Гидик“ – от "Сливница“ до "Васил Априлов“

"Левски“, "Пробуда“, "Македония“ и "Самуил“ в отсечките от "Александровска“ в посока "Стефан Стамболов“

"Сан Стефано“ от "Христо Ботев“ до "Стефан Стамболов“

На изброените отсечки се забранява паркирането от 05:00 до 14:00 и се затварят напълно от 07:00 до 13:00.

"Димитър Бракалов“ се отваря от 17:00, а паркирането се разрешава след 18:00

Началото на втория етап Бургас - Велико Търново е в 11:55 от площад Тройката. Трасето преминава по следните улици и булеварди: "Александровска“, "Иван Вазов“, "Цар Петър“, "Христо Ботев“, "Одрин“, "Струга“, "Стефан Стамболов“. Около 12:10 колоната трябва да премине през кв. Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка – Велико Търново.

Можете да видите всичко описано до този момент в интерактивната ни карта на адрес bit.ly/Giroburgas или сканирайте QR кода

За актуална информация във връзка с провеждането на събитието следете burgas.bg, info.gotoburgas.com, burgasbus.info, специализираната секция за Джиро д‘Италия в сайта на Радио "Гласът на Бургас“ , както и в профилите на община Бургас в социалните мрежи.