Четирима в състезание за ръководството на компанията за детската болница
Автор: Велизара Ангелова 14:51
Четирима са допуснатите кандидати за избор на членове ръководния борд  на Здравната инвестиционна компания за детската болница, видя "Фокус". Това ставя ясно от обявените от конкурса, междинни резултати. Кандидатите са допуснати до последния, трети етап от конкурса.

За позицията независим член са кандидаствали Константин Георгиев Качулев,

Александър Красенов Джуров, Стефан Валтеров Аспарухов, Божидар Николов Харизанов, като до втори етап са допуснати само Стефан Валтеров Аспарухов, Божидар Николов Харизанов.

По втората обавена позиция "представител на държавата" кандидатстват Славена Петрова Костова, Десислава Асенова Малинова и отново Божидар Николов Харизанов. И тримата са допуснати до трети етап.



