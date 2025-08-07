ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Да, България": Министерският съвет бяга от отговорност и прехвърля топката на Народното събрание
Ето какво гласи и пълната им позиция:
Недопустимо е Министерският съвет да бяга от отговорността за разпореждане с държавни имоти и да прехвърля топката на Народното събрание.
През последните два месеца, непосредствено след първоначалното публикуване на списъка с над 4400 държавни имоти с отпаднала необходимост, представителите на "Да, България“ в Народното събрание, местната власт и наши активисти предприеха редица действия за публично и задълбочено обсъждане на предложените за продажба имоти.
Инициирахме искания за безвъзмездно прехвърляне, където е целесъобразно и в обществена полза, на десетки държавни имоти към общини в цялата страна.
Настоявахме за повече прозрачност, ясни критерии за определяне на "отпаднала необходимост“, за гаранции, че всяка продажба ще бъде осъществена след провеждане на прозрачни търгове и определяне на начална цена по методика, съобразена с реалностите на пазара.
Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, е белязана от смущаваща липса на процедури, критерии и контрол.
Най-смущаващо е отсъствието в този процес на сътрудничество между държавата и българските общини, което доведе до абсурдната ситуация, в която Министерският съвет и МРРБ с изненада научиха, че една отпаднала необходимост за държавата може да се окаже нужда за общините и гражданите.
Особено когато става въпрос за имоти в градски и общински центрове, които могат да бъде използвани за училища и детски градини, паркове, улици, културна инфраструктура, спортни съоръжения и други. Никой не се е сетил да попита местната власт.
"Да, България“ настоява, вместо да абдикира от отговорност и да я прехвърля на парламента, Министерският съвет да актуализира списъка на имоти - държавна собственост с отпаднала необходимост, след:
Провеждане, със съдействието на Национално сдружение на общините в Република България, на задълбочени консултации с представители на местната власт за безвъзмездно прехвърляне на имоти, които да бъдат използвани за общински нужди;
Публикуване на подробни критерии за определяне отпаднала необходимост на имоти – държавна собственост, както и мотиви за включване в програмата за всеки имот;
Публикуване на подробна методика за определяне на начална цена за тръжните процедури;
Публикуване на данните в отворен формат с цел по-лесен анализ, повишена прозрачност и широка обществена информираност.
